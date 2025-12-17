Da gennaio la sede della polizia locale del Miranese si trasferisce a Mirano

A partire dal 1° gennaio 2026, la sede della Polizia Locale del Miranese si trasferisce a Mirano, segnando un nuovo capitolo per l’Unione dei Comuni. Con l’uscita di Spinea, il territorio si consolidarà con Mirano, Noale, Salzano e Martellago, rafforzando l’efficienza e la collaborazione tra le amministrazioni comunali. Un cambiamento che punta a migliorare i servizi e la sicurezza per tutti i cittadini della zona.

© Veneziatoday.it - Da gennaio la sede della polizia locale del Miranese si trasferisce a Mirano Con l'uscita di Spinea, a partire dal 1° gennaio 2026, l’Unione dei Comuni del Miranese sarà composta da Mirano, Noale, Salzano e Martellago. La nuova configurazione comporta il trasferimento a Mirano della sede operativa della polizia locale, con lo spostamento di tutti i mezzi che fino a oggi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Cavezzo, la Polizia Locale si trasferisce in Municipio: nuova sede, stessi servizi Leggi anche: Ordigno inesploso, accanto alla sede della Polizia Locale: fallisce l'assalto al bancomat Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Orari degi uffici comunali per le festività natalizie; Concorso Pubblico Istruttore di Polizia Locale; Vigili di notte, tutto pronto: Partenza entro gennaio. Ora maggiori controlli; AGRIGENTO: IL 9 GENNAIO FINIRÀ L’INCARICO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. PROROGA ANCORA ASSENTE. Polizia locale, il comandante arriva dalla Sicilia - Fabio Fonte, 60 anni, lascia il Comune di Andrano per trasferirsi a Olgiate Comasco. laprovinciadicomo.it

Iniziata la demolizione dell'ex sede della polizia locale, al suo posto il centro operativo comunale [FOTO] - Per questo intervento (l’importo è di circa 4,3 milioni di euro), che prevede la demolizione totale dell’edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo immobile conforme alla normativa antisismica ... ilpescara.it

Polizia locale, tre Comuni stringono un patto - Fiumalbo, Riolunato e Montecreto usciti dal Corpo Unico del Frignano hanno sottoscritto un accordo per la gestione autonoma del servizio ... msn.com

Centrale Operativa Polizia Locale Milano -1 gennaio 2024 i saluti della Vicesindaco Anna Scavuzzo

Momenti speciali nella sede della asd di Barasso. Da gennaio riaprono le iscrizioni | Sotto canestro imbattute Besozzo e La Sezione. Agli Irish il derby di Venegono | I Gorillas al Christmas Bowl solidale LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/backstag - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.