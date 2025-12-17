Dà fuoco all'auto della ex non accettava la fine della relazione | 29enne arrestato nel Salernitano

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Nocera Inferiore dai carabinieri per aver dato fuoco all'auto della ex fidanzata, con cui aveva interrotto la relazione. Dopo la separazione, il giovane aveva iniziato a perseguitare l'ex, manifestando comportamenti aggressivi e minacciosi.

