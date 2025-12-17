Dà fuoco all'auto della ex non accettava la fine della relazione | 29enne arrestato nel Salernitano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Nocera Inferiore dai carabinieri per aver dato fuoco all'auto della ex fidanzata, con cui aveva interrotto la relazione. Dopo la separazione, il giovane aveva iniziato a perseguitare l'ex, manifestando comportamenti aggressivi e minacciosi.

Immagine generica

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Nocera Inferiore. Dopo la fine della relazione, il 29enne ha iniziato a perseguitare l'ex fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sbalzato di 15 metri dalla sua moto e finito contro un’auto, morto un 29enne: è Kevin Colombo

Leggi anche: Auto con 5 ragazzi a bordo va a fuoco, gli amici si buttano tra le fiamme per salvarli: la fine inaspettata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.