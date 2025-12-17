Dà fuoco all'auto della ex non accettava la fine della relazione | 29enne arrestato nel Salernitano
Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Nocera Inferiore dai carabinieri per aver dato fuoco all'auto della ex fidanzata, con cui aveva interrotto la relazione. Dopo la separazione, il giovane aveva iniziato a perseguitare l'ex, manifestando comportamenti aggressivi e minacciosi.
L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Nocera Inferiore. Dopo la fine della relazione, il 29enne ha iniziato a perseguitare l'ex fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sbalzato di 15 metri dalla sua moto e finito contro un’auto, morto un 29enne: è Kevin Colombo
Leggi anche: Auto con 5 ragazzi a bordo va a fuoco, gli amici si buttano tra le fiamme per salvarli: la fine inaspettata
Canale 10. SoundAudio · News. Paura a Ladispoli per un’auto andata a fuoco nel cuore della città. L’incendio, avvenuto nei pressi del Comune, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno evitato conseguenze più gravi. Un’auto è andata - facebook.com facebook
Chi ha dato fuoco all’auto di Davide Barzan Uno dei presunti autori dell’incendio lo avevamo intervistato tempo fa: ci raccontano tutto il nostro @GastonZama e @marcoocchipintj #LeIene x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.