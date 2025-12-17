Da Ditta Artigianale arriva il Crafts and Cocktails un evento speciale per prendere una pausa dalla frenesia delle feste e rallentare

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Da Ditta Artigianale arriva il Crafts and Cocktails, un evento speciale per prendere una pausa dalla frenesia delle feste e rallentare, concedendosi una serata creativa e festosa. Sarà un’occasione per immergersi in un’atmosfera calda e accogliente, dove artigiani locali dimostreranno le loro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

