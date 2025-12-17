Da Corona accuse sul sistema Signorini E lui | Tutto in mano ai miei legali

Fabrizio Corona torna a far sentire la sua voce, puntando il dito contro Alfonso Signorini e il presunto

Fabrizio Corona torna a pungere, e dal suo "Falsissimo" punta il dito contro Alfonso Signorini, accusandolo di muovere le fila dietro le quinte del Grande Fratello per interessi personali poco limpidi. Le illazioni dell'ex re dei paparazzi, che non hanno avuto al momento alcun riscontro ufficiale, ricostruiscono quello che durante la puntata caricata su YouTube viene ribattezzato come "Sistema Signorini". Corona definisce il celebre conduttore come "una persona che può farti diventare famoso, l'unico vero trampolino nel mondo dello spettacolo", tuttavia "per avere successo bisogna pagare un prezzo di solito molto alto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

