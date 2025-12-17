Da case popolari a monolocali di lusso | così la parabola di Unico Brera a Milano racconta il boom delle disuguaglianze

L'evoluzione di Unico Brera a Milano riflette il crescente divario tra le diverse fasce sociali. Da case popolari a monolocali di lusso, questa trasformazione illustra il boom delle disuguaglianze e il cambiamento nel mercato immobiliare cittadino, dove il concetto di microliving si distingue per comfort e servizi esclusivi, simbolo di un nuovo stile di vita urbano.

di Elena Comelli* Immagina un monolocale a mezzo milione di euro. Un monolocale sì, ma “caratterizzato da un design minimale e accogliente. con alcune facilities tra cui palestra, co-working, portineria. Un format unico. che si candida a essere protagonista del concetto di microliving a Milano”. La cosa più difficile per chi vive del proprio stipendio, magari guadagnato con un lavoro precario, temporaneo e malpagato, è immaginarsi mezzo milione di euro. Il resto arriva dopo. Le facilities, il coworking e il microliving che, sul sito dello sviluppatore del progetto Unico Brera raccontano il nuovo modo di vivere a Milano, gli anglicismi che sanno di lusso e di modernità arrivano dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

