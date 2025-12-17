Da 59 secondi in aria a 5 miliardi di passeggeri | 122 anni di rivoluzione del volo

Il 17 dicembre segna il 122° anniversario del primo volo dei fratelli Wright, un episodio che ha rivoluzionato il mondo dei trasporti. Da quei 59 secondi in aria a un'industria che oggi trasporta oltre 5 miliardi di passeggeri all'anno, il volo ha scritto una storia di innovazione e progresso. Un viaggio incredibile che continua a evolversi, collegando il mondo come mai prima d’ora.

Oggi è il 17 dicembre, sono dunque trascorsi 122 anni dal primo volo del Flyer dei fratelli Wright. Quei pochi secondi per aria, 59 nel più lungo dei quattro voli di quel giorno, e quelle poche decine di metri sorvolati, 36,5, fatti sulla spiaggia di Kitty Hawk, nel Nord Carolina, cambiarono per sempre la storia dei trasporti e del mondo. Il primo volo che cambiò tutto. Non c’erano spettatori invitati quel giorno, del resto Orville e Wilbur erano anche editori e ben sapevano quale effetto avrebbe avuto sui media un possibile fallimento. Facciamo un salto nel tempo, precisamente di un secolo e 22 anni, e osserviamo che, stando alle previsioni dell’ Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), nel 2026 voleranno oltre 5,3 miliardi di persone. 🔗 Leggi su Panorama.it

