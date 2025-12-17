Da 20 anni parla solo con gli occhi e così ha scritto un libro di favole per i figli | chi è Daniela Gazzano la mamma che oggi sarà Ufficiale al Merito della Repubblica italiana

Daniela Gazzano, mamma e autrice di un libro di favole, ha vissuto negli ultimi vent’anni con un corpo immobile a causa di un’emorragia cerebrale. Nonostante le difficoltà, ha trovato nel mondo delle parole e delle emozioni un modo per comunicare e condividere il suo messaggio. Oggi sarà insignita dell’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.