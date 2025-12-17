Da 20 anni parla solo con gli occhi e così ha scritto un libro di favole per i figli | chi è Daniela Gazzano la mamma che oggi sarà Ufficiale al Merito della Repubblica italiana
Daniela Gazzano, mamma e autrice di un libro di favole, ha vissuto negli ultimi vent’anni con un corpo immobile a causa di un’emorragia cerebrale. Nonostante le difficoltà, ha trovato nel mondo delle parole e delle emozioni un modo per comunicare e condividere il suo messaggio. Oggi sarà insignita dell’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
Daniela Gazzano è una donna che da vent’anni vive “imprigionata” nel proprio corpo a causa di un’emorragia cerebrale avvenuta subito dopo la nascita della sua seconda figlia. Questa condizione si chiama Locked-in Syndrome: è come essere chiusi in uno scafandro, mentre fuori il mondo continua a girare. Ma Daniela non è rimasta in silenzio. Grazie all’intuizione di suo marito Luigi, che ha capito che lei era “presente” guardandola negli occhi, la famiglia ha inventato un codice speciale. Numeri che corrispondono a lettere: Daniela sbatte le palpebre per scegliere quella giusta e comporre, una alla volta, le parole. 🔗 Leggi su Cultweb.it
