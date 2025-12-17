Cyber capacity building l’Italia rafforza l’asse con il Ghana

L’Italia e il Ghana rafforzano la collaborazione nel settore digitale attraverso un nuovo programma di Cyber Capacity Building. Questa iniziativa strategica mira a potenziare la resilienza digitale, le competenze tecniche e la capacità di cyber diplomacy del Ghana, promuovendo un partenariato solido e innovativo nel campo della sicurezza cibernetica. Un passo importante verso una cooperazione internazionale più forte e condivisa.

