Cyber capacity building l’Italia rafforza l’asse con il Ghana
L’Italia e il Ghana rafforzano la collaborazione nel settore digitale attraverso un nuovo programma di Cyber Capacity Building. Questa iniziativa strategica mira a potenziare la resilienza digitale, le competenze tecniche e la capacità di cyber diplomacy del Ghana, promuovendo un partenariato solido e innovativo nel campo della sicurezza cibernetica. Un passo importante verso una cooperazione internazionale più forte e condivisa.
Prende forma il nuovo programma di Cyber Capacity Building tra Italia e Ghana, un’iniziativa strategica volta a rafforzare resilienza digitale, competenze tecniche e capacità di cyber diplomacy del Paese africano. Il progetto, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coordinato da Cyber 4.0 come soggetto attuatore, è stato annunciato a Roma nel corso della Seconda Conferenza Nazionale dell’Ecosistema Italiano di Cyber Capacity Building. L’iniziativa consolida il ruolo dell’Italia come attore di primo piano nella cooperazione internazionale in materia di cybersicurezza e rafforza il posizionamento di Cyber 4. 🔗 Leggi su Panorama.it
