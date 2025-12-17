Curling via al Canadian Open | esordi difficili per le Nazionali azzurre

A Saskatoon prende il via il quarto appuntamento del Grand Slam of Curling con esordi complessi per le Nazionali italiane. Sconfitte all’esordio nel torneo principale per le squadre maschile e femminile, mentre il team Tier 2 conquista una vittoria. La competizione si prospetta intensa, con le squadre italiane pronte a rialzarsi e a mostrare il loro valore in un contesto di alto livello.

A Saskatoon prende il via il quarto appuntamento del Grand Slam of Curling: sconfitte all’esordio per le squadre maschile e femminile italiane nel torneo principale, mentre arriva una vittoria nel Tier 2. A Saskatoon, in Canada, si è alzato il sipario sull’ HearingLife Canadian Open, quarto dei cinque eventi stagionali che compongono il Grand Slam of Curling, il circuito di massimo livello della disciplina. Alla competizione partecipano esclusivamente le formazioni meglio posizionate nel ranking mondiale, tra cui anche le rappresentative italiane maschile e femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Curling, Italia al Canadian Open: azzurri e azzurre in gara nel Grand Slam a Saskatoon

Leggi anche: Curling, Italia sconfitta in semifinale da Mouat al Tour Challenge. Azzurre fuori ai quarti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Curling, via al Canadian Open. Tre squadre italiane impegnate nel quarto Slam stagionale; Curling: Italia al Canadian Open 2025, programma e orario delle gare, dove vedere in diretta; Curling, Canadian Open: le squadre italiane sconfitte al debutto; Parte in salita il Canadian Open degli azzurri: Homan travolge Constantini, Team Retornaz ko con Gushue.

Parte in salita il Canadian Open degli azzurri: Homan travolge Constantini, Team Retornaz ko con Gushue - Primi match dell'ultimo Grand Slam of Curling del 2025: le nazionali azzurre impegnate a Saskatoon contro i padroni di casa, per le ragazze nulla da fare con la formazione ... neveitalia.it

A Swift Current le nazionali si fermano prima dei playoff, da martedì Constantini e Retornaz al Canadian Open - Curling: il torneo di preparazione del Western Showdown si è concluso anzitempo per le formazioni italiane di riferimento, pronte a tornare sul ghiaccio nel ... neveitalia.it

Curling, si gioca il quarto Slam stagionale - Il movimento azzurro sarà della partita sia nel settore maschile che in quello femminile. ladigetto.it