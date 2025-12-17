Curiosità tutto pronto per il doppio open day al Liceo Regina Margherita

Il Liceo Regina Margherita di Salerno si prepara a svelare i suoi spazi e le sue opportunità con un doppio Open Day dedicato all’anno scolastico 2026-2027. Un’occasione unica per studenti e famiglie di scoprire l’ambiente scolastico, incontrare docenti e conoscere i programmi. Appuntamenti previsti il 18 dicembre e il 15 gennaio, dalle 16 alle 20, presso la sede di Via Cuomo.

