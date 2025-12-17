Cuore e movimento | il ruolo decisivo della riabilitazione dopo un evento cardiaco

La riabilitazione cardiologica rappresenta una fase cruciale nel percorso di recupero dopo un evento cardiaco, contribuendo a ridurre il rischio di future complicanze, migliorare la qualità della vita e rafforzare la capacità di affrontare lo stress quotidiano. Questo processo è fondamentale per favorire un ritorno sicuro e progressivo alle normali attività, promuovendo la salute del cuore attraverso movimento e attenzione personalizzata.

La successiva fase di riabilitazione cardiologica è decisiva: anzitutto al fine di diminuire la probabilità d’insorgenza di successivi eventi cardiovascolari, in secondo luogo affinché r idurre la sintomatologia, aumentare la tolleranza allo sforzo fisico e la capacità di affrontare lo stress. Più in generale, la Cardiologia riabilitativa si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della vita del paziente. All’ Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme la riabilitazione cardiologica è strutturata secondo un approccio multidisciplinare, permette di stabilizzare la malattia e attuare una strategia efficace di prevenzione secondaria, come confermano le linee guida della European Society of Cardiology, oltre alle principali società cardiologiche americane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

