cuore cinque consigli per proteggerlo durante le feste

Le festività natalizie sono momenti di gioia e convivialità, ma spesso comportano eccessi alimentari ed emotivi che possono mettere a dura prova il cuore. In questo articolo, vengono condivisi cinque consigli utili per proteggere la salute cardiovascolare durante le feste, aiutando a vivere con maggiore equilibrio e benessere questo speciale periodo dell’anno.

Pranzi, cene. E non solo. Ci si ritrova in famiglia, si rivedono i parenti. Insomma, pur se le feste di Natale sono bellissime e piene di gioia, a volte possono rappresentare anche un periodo di “eccessi” emotivi ed alimentari in grado di pesare su cuore e circolazione. Ovviamente, è fondamentale saper cogliere il tanto di bello che pranzi, cene e gioia possono portare a corpo e psiche. Ma occorre sempre tenere presente che, soprattutto in chi è avanti con gli anni, gli stress psicologici, alimentari e termici (non dimentichiamo mai quanto il passaggio dal caldo al freddo possa influire sul benessere circolatorio) a volte diventano un elemento cui prestare attenzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

