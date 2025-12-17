Cultura all’Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’

L'Heydar Aliyev Foundation ha ricevuto il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’ durante la cerimonia della XXXIX edizione, svoltasi nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. L'importante riconoscimento valorizza l'impegno della fondazione nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

(Adnkronos) – All'Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. Il riconoscimento va alla fondazione per essere “un’istituzione culturale e diplomatica di straordinaria rilevanza internazionale, impegnata da oltre vent’anni nella salvaguardia, nel restauro e nella valorizzazione del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

