Cultura all’Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’
L'Heydar Aliyev Foundation ha ricevuto il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’ durante la cerimonia della XXXIX edizione, svoltasi nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. L'importante riconoscimento valorizza l'impegno della fondazione nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
(Adnkronos) – All'Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. Il riconoscimento va alla fondazione per essere “un’istituzione culturale e diplomatica di straordinaria rilevanza internazionale, impegnata da oltre vent’anni nella salvaguardia, nel restauro e nella valorizzazione del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Cultura contro emarginazione, da Save the Children un premio per la ricerca
Leggi anche: Cultura, a Davide Desario il Premio Laurentum 'Comunicazione e Innovazione Giornalistica'
Cultura, all'Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum 'Save the Cultural Heritage' - All'Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. adnkronos.com
Cultura: Conti (Artcloud Network), ‘premio ‘Save the Cultural Heritage’ a Heydar Aliyev Foundation’ - “Il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, di cui sono promotore, premia coloro che tutti i giorni si impegnano nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. sassarinotizie.com
#Azerbaijan|i delegation led by Sabina Hajiyeva, Head of the State Service for the #Protection, Development & Restoration of Cultural #Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan joined the 34th session of the General Assembly of I - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.