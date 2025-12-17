Cultura a Davide Desario il Premio Laurentum ' Comunicazione e Innovazione Giornalistica'

Davide Desario ha ricevuto il Premio Laurentum 'Comunicazione e Innovazione Giornalistica' a Roma. L'articolo mette in evidenza come, nel suo percorso all’Adnkronos, abbia riscoperto una forte attenzione alle innovazioni tecnologiche e alla capacità di anticipare il futuro nel mondo della comunicazione.

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Quando sono arrivato all'Adnkronos ho trovato una propensione a pensare al futuro e alla tecnologia, che ci sta cambiando il presente e il futuro. Noi non possiamo fermare la rivoluzione tecnologica: quello che possiamo fare è cavalcarla accettando la sfida, senza dimenticarci mai delle fonti e delle persone". Così il direttore dell'Adnkronos Davide Desario nell'accettare il Premio Laurentum ‘Comunicazione e Innovazione Giornalistica', che dedica all'editore Pippo Marra, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

