Cucitura e modelli Mondo maglieria

Scopri il mondo della maglieria attraverso il corso organizzato dall’Agenzia Formativa Copernico, nell’ambito del progetto SP. Un’opportunità per apprendere tecniche di cucitura e modellistica, approfondendo le competenze nel settore della maglieria. Un percorso formativo pensato per chi desidera entrare in questo affascinante settore e sviluppare competenze pratiche e creative.

Entrare nel mondo della maglieria. Il corso è organizzato dall'Agenzia Formativa Copernico in attuazione del progetto acronimo SP.RI.N.T. (titolo SPerimenta e RIscopri Nuovi Talenti). Il percorso formativo è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027. Il progetto è inserito nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Obiettivo del Corso: formare una figura professionale con competenze inerenti la cucitura e la messa a modello del capo, sia dal lato fisico-pratico che logico-organizzativo.

