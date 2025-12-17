Cucire rappresenta un gesto di cura e dedizione, un modo per trasmettere amore e attenzione. Le Bambole del Cuore incarnano questa filosofia, dando vita a creazioni che portano con sé un messaggio di solidarietà. Durante la presentazione del progetto, le volontarie hanno condiviso le motivazioni e il valore profondamente umano di questa iniziativa.

© Ilgiorno.it - Cucire è un atto d’amore. Le Bambole del Cuore

Durante la presentazione del progetto, le parole delle volontarie hanno chiarito il senso più vero dell’esperienza. "Cucire è un atto d’amore", è stato detto. "Quando cuci qualcosa per qualcun altro non stai semplicemente facendo un regalo: stai donando una parte di te stesso". Frasi semplici, ma capaci di raccontare meglio di qualsiasi definizione cosa abbia rappresentato questo laboratorio per chi vi ha partecipato. Il lavoro è stato guidato dalla capo sarta volontaria Marisa Moschetti e sostenuto da un gruppo affiatato di volontarie, in un clima di collaborazione costante. Alla Fondazione Santa Chiara il progetto Le Bambole del Cuore è nato come un laboratorio di sartoria ed è cresciuto nel tempo in qualcosa di molto più profondo. Ilgiorno.it

Leggi anche: Papa Leone prega per la salvezza del cinema: “I grandi registi non sfruttano il dolore, lo indagano. Dare voce ai sentimenti complessi, contraddittori, talvolta oscuri che abitano il cuore dell’essere umano è un atto d’amore”

Leggi anche: Al via la tre giorni di ‘Libertà’, Rubano tuona: “Un atto d’amore verso il Sannio e le Aree Interne”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'enorme dispiacere convertito in un grandioso atto di generosità #fblifestyle - facebook.com facebook