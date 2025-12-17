Cucinare al Fresco 2026 | dal carcere del Bassone un calendario che unisce ricette parole e dignità

Cucinare al Fresco 2026 torna per il nono anno, portando un calendario che unisce ricette, parole e dignità. Nato all’interno della Casa circondariale del Bassone di Como, questo progetto continua a promuovere valori di condivisione e riscatto attraverso un calendario da scrivania che coinvolge e ispira.

Per il nono anno consecutivo torna Cucinare al Fresco, il calendario da scrivania nato all'interno della Casa circondariale del Bassone di Como. Un oggetto semplice, pensato per accompagnare le giornate di lavoro su una scrivania, ma capace di raccontare un mondo complesso fatto di storie.

