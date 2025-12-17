Crybe cambia rotta | Resonant Drift segna la nuova fase su Gas Records

Crybe segna una svolta con il nuovo singolo “Resonant Drift” su Gas Records, segnando l'inizio di una nuova fase artistica. Questa uscita invita all’ascolto attento, anticipando le direzioni future del progetto e mostrando un’evoluzione sonora significativa. Un passo importante che conferma l’originalità e l’ambizione dell’artista nel panorama musicale contemporaneo.

CRYBE rientra in scena con "Resonant Drift", un brano che nasce dalla voglia di mettersi alla prova e che, fin dal titolo, invita a lasciarsi trasportare. Una tappa decisiva per Crybe

