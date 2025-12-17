Crucianelli saluta la riviera Arriva Riconi

Crucianelli saluta la riviera, mentre in provincia di Ascoli si preparano importanti novità riguardo agli incarichi nella Polizia di Stato. L'attenzione si concentra sui cambiamenti e le nuove assegnazioni che promettono di influenzare il panorama locale delle forze dell'ordine. Un momento di transizione e novità per la sicurezza e l'organizzazione della provincia.

Importanti novità in vista per quanto riguarda gli incarichi nella Polizia di Stato nella provincia di Ascoli. Il questore Aldo Fusco ha annunciato ieri che Andrea Crucianelli lascia l'incarico di dirigente del commissariato di San Benedetto per assumere la direzione della divisione anticrimine della Questura; al suo posto alla guida del commissariato rivierasco giunge Guido Riconi, attualmente in forza alla questura. "Si tratta di uomini di grande valore umano e professionali che hanno svolto per altro un grande lavoro in occasione dei due derby fra Ascoli e Samb, così come il capo di gabinetto Filippo Stragapede" ha detto il questore annunciando un incremento di controlli e prevenzione sul litorale rivierasco in occasione della festività natalizie.

