crotone presentata la christmas run 2025 evento sportivo e solidale

La Christmas Run 2025 di Crotone si presenta come un evento sportivo e solidale in programma il 20 dicembre nel centro cittadino. Pensata per coinvolgere tutta la comunità, questa manifestazione unisce sport, spirito natalizio e solidarietà, offrendo un’occasione di aggregazione e divertimento per runner, famiglie e appassionati di attività all’aperto.

 Evento sportivo e solidale in programma sabato 20 dicembre nel centro cittadino di Crotone. Un’iniziativa che coniuga sport, spirito natalizio e solidarietà, pensata per coinvolgere l’intera comunità: runner, famiglie, bambini e semplici appassionati di attività all’aria aperta. La Christmas RUN non è una gara agonistica, ma una manifestazione non competitiva, aperta a tutti e senza necessità di pre-iscrizione. Alla conferenza stampa hanno partecipato il vice Sindaco Sandro Cretella, l’assessore allo Sport Luca Bossi, il direttore di Confcommercio Giovanni Ferrarelli, il presidente della Milonrunners Antonio Pizzuti e Giuseppe Cimini della Milonrunners. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

