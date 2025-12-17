Cross Country Rally | Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile premiati ai Caschi d’Oro di Imola

Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile si sono distinti nel mondo del motorsport italiano, ricevendo i prestigiosi Caschi d’Oro di Imola. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza e la passione dei protagonisti del rally e del cross country, contribuendo a elevare il livello di competizione e a ispirare nuove generazioni di appassionati.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.