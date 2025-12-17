Cross Country Rally | Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile premiati ai Caschi d’Oro di Imola
Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile si sono distinti nel mondo del motorsport italiano, ricevendo i prestigiosi Caschi d’Oro di Imola. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza e la passione dei protagonisti del rally e del cross country, contribuendo a elevare il livello di competizione e a ispirare nuove generazioni di appassionati.
Il mondo del motorsport italiano celebra ogni anno i suoi protagonisti più meritevoli attraverso premi prestigiosi come i Caschi d’Oro Autosprint e le Volanti Aci. Questi riconoscimenti rappresentano non solo il talento e la dedizione dei piloti e dei navigatori, ma anche la passione e l’impegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY E SSV - Stagione Suzuki Challenge 2025.
Campionato Italiano Cross Country, Manuele Mengozzi domina l'Artugna Race con la navigatrice Elisa Tassile - Sabato ad Aviano Pordenone, si è disputata la quindicesima edizione dell’Italian Baja di Primavera Artugna Race 2025, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2025. forlitoday.it
Baja dello Stella, in gara i migliori italiani del cross country rally - All’evento, che vedrà in cabina di regia anche il Fuoristrada Club 4x4 di Pordenone, saranno presenti i leader delle classifiche cross country e side by side, rispettivamente Manuele Mengozzi, ... udinetoday.it
Cross Country Rally, Manocchi fa storia,suo 2° Baja dello Stella - Ma nessuno si aspettava il trionfo del "bocia" (ragazzo, ndr) al 2° Baja dello Stella, quarto e ... ansa.it
