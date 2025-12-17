Crollano cornicioni e feriscono in testa un' anziana la donna allerta i soccorsi
Un crollo improvviso di cornicioni provoca ferite a un’anziana donna, che immediatamente allerta i soccorsi. La scena si svolge in un contesto urbano, dove la sua tempestiva chiamata al 118 e ai vigili del Fuoco ha permesso di avviare le operazioni di soccorso. La donna è rimasta ferita alla testa, colpita dai pezzi di cornicione caduti, e ora riceve le cure necessarie.
Resta ferita alla testa colpita da pezzi di cornicioni volati giù e chiede l'intervento di 118 e vigili del Fuoco. E' successo nel pomeriggio a Mili, a poca distanza dal luogo dove questa mattina si è verificato l'incidente mortale, al complesso Garden. Sul posto, allertati dalla donna che è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
