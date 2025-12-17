Crollano cornicioni e feriscono in testa un' anziana la donna allerta i soccorsi

Un crollo improvviso di cornicioni provoca ferite a un’anziana donna, che immediatamente allerta i soccorsi. La scena si svolge in un contesto urbano, dove la sua tempestiva chiamata al 118 e ai vigili del Fuoco ha permesso di avviare le operazioni di soccorso. La donna è rimasta ferita alla testa, colpita dai pezzi di cornicione caduti, e ora riceve le cure necessarie.

