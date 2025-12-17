Cristiani perseguitati Inselvini | In Libano i bombardamenti colpiscono i fedeli Boko Haram controlla parte della Nigeria

Le tensioni nel Medio Oriente e in Nigeria aumentano il dolore e l’incertezza dei cristiani perseguitati. In Libano, i bombardamenti minacciano la sicurezza dei fedeli, mentre Boko Haram controlla zone chiave della Nigeria, alimentando paura e insicurezza. In un contesto di conflitti e instabilità, le comunità cristiane si trovano a vivere ogni giorno con il timore di violenze e persecuzioni.

I fedeli cristiani libanesi «vivono nella paura di una guerra tra Israele e Hezbollah che gli è piombata addosso in questi anni». Non solo le parole di un’analista geopolitico, ma dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Paolo Inselvini, che al Secolo d’Italia ha raccontato la sua esperienza nell’ultimo viaggio nel Paese dei cedri. « Tanti fedeli hanno perso la casa e i familiari a causa del conflitto – sottolinea – ma soprattutto hanno grande difficoltà a rialzarsi perché sono più deboli e in minoranza». Quanto alle violenze perpetrate in Nigeria dai terroristi islamici, il parlamentare europeo del gruppo Ecr ha evidenziato un particolare inquietante: «da una parte c’è lo Stato, ma dall’altra ci sono dei terroristi che hanno occupato alcuni territori con l’intento di cacciare chiunque non si sottometta all’Islam». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

