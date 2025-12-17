Cristante condivide il suo rapporto profondo con Roma, descrivendo come la città lo tocchi nel profondo e renda ogni giorno speciale. Dalla vittoria in Conference League al legame con Gasperini, il centrocampista apre il suo cuore sull’amore per la Capitale e i momenti più significativi della sua esperienza. Un’intervista che svela aspetti intimi e autentici della sua vita romana.

© Calcionews24.com - Cristante rivela: «La Capitale ti entra dentro, viverla ogni giorno è speciale. Momenti più belli? La vittoria della Conference. Gasperini non è cambiato. E sull’inno…»

Cristante rivela il suo rapporto speciale con la città di Roma. Il centrocampista ha parlato di questo e tanto altro nell’intervista per Idealista Intervistato da Idealista.it, Bryan Cristante, centrocampista della Roma e uno dei leader dello spogliatoio giallorosso, ha raccontato il suo legame con la Capitale, soffermandosi sulla quotidianità fuori dal campo, sulla casa ideale, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

