Crisi Fiorentina Vanoli vicino all’esonero | scatta il totosuccessori
La crisi della Fiorentina si intensifica, con l’allenatore Vanoli in bilico e il club alla ricerca di un nuovo tecnico. Ferrari ha un colloquio con Commisso per valutare il futuro dell’attuale guida tecnica, mentre si fanno sempre più insistenti le ipotesi di un cambio in panchina. Ecco le possibili alternative e le ultime novità sul destino della Viola.
La situazione in casa Fiorentina è sempre più buia, Ferrari a colloquio con Commisso per il destino di Vanoli: quali sono le ipotesi del club. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il punto di mister Paolo Vanoli in conferenza stampa al termine di Sassuolo vs Fiorentina
