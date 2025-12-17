Crisanti | Gare negli atenei pilotate Dottorato al figlio dove lavorava lui

Il senatore del Pd Andrea Crisanti, noto microbiologo e figura di spicco durante la pandemia, torna al centro del dibattito. Tra accuse di gare pilotate negli atenei e questioni legate ai concorsi, il suo nome continua a suscitare polemiche e riflessioni sulla trasparenza e meritocrazia nel mondo accademico e politico.

© Laverita.info - Crisanti: «Gare negli atenei pilotate». Dottorato al figlio dove lavorava lui Giulio nel 2022 ammetteva: «Ho fatto tanti concorsi, mi hanno preso solo a Padova». Scherza coi santi ma lascia stare i Crisanti, anzi no: oggi parliamo un po’ del senatore del Pd Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia fino al dicembre 2022, noto ai più per essere stato uno dei protagonisti nei mesi della pandemia. La riforma dell’università elaborata dal ministro Anna Maria Bernini si pone l’obiettivo di iniziare a scardinare il sistema di accesso all’insegnamento universitario, totalmente nelle grinfie delle consorterie dei docenti più influenti, i famigerati «baroni», che si spartiscono posti e posticini nella più totale impunità, alla faccia della meritocrazia. 🔗 Leggi su Laverita.info Leggi anche: Serie A, quinta giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Leggi anche: Basket, al via la Supercoppa: orari e dove vedere le gare. Spicca la sfida Bologna-Milano Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crisanti, il biologo affitta la sua villa storica per San Valentino a 2.450 euro a coppia: «Mantenerla ha un costo» - La residenza del microbiologo e senatore del Pd (insieme alla moglie Nicoletta) apre le porte alle coppie il 14 febbraio Dai virus alle ville storiche, da un mondo all'altro. leggo.it Chiedo a qualcuno che è più bravo di me a spiegare al segretario del PD cos'è un project financing e soprattutto chi sarà a dire l'ultima cioè se la competenza è della giunta comunale oppure del consiglio comunale. Spiegategli che i pareri eventuali necessari - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.