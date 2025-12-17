Crippa e la memoria della Supercoppa | Napoli favorito Conte fa la differenza

In vista della Supercoppa, Crippa riflette sulla sfida tra Napoli e le squadre avversarie, sottolineando il ruolo chiave di Conte e il favore dei pronostici per i partenopei. Un ricordo di trentacinque anni fa si mescola alla attualità, evidenziando l'importanza delle emozioni e delle storie passate nel calcio di oggi.

"> Trentacinque anni dopo, certe carezze non si dimenticano. Massimo Crippa torna con la memoria al 1° settembre 1990, alla Supercoppa vinta dal Napoli con un clamoroso 5-1 sulla Juventus. Un successo che ha segnato un’epoca e che oggi fa da cornice alla nuova sfida tra Napoli e Milan. A raccontarlo è Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che raccoglie il ricordo e le sensazioni dell’ex centrocampista azzurro. «Ricordo tutto», racconta Crippa. «L’atmosfera, la pienezza di una vittoria contro un’avversaria storica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

