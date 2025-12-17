Crippa e la memoria della Supercoppa | Napoli favorito Conte fa la differenza

In vista della Supercoppa, Crippa riflette sulla sfida tra Napoli e le squadre avversarie, sottolineando il ruolo chiave di Conte e il favore dei pronostici per i partenopei. Un ricordo di trentacinque anni fa si mescola alla attualità, evidenziando l'importanza delle emozioni e delle storie passate nel calcio di oggi.

