L’Accademia Res Aulica ha conferito il premio “Scrittori con gusto” a ’Crimini Felsina, delitti a Bologna’ di Nicola Bianchi. Il volume, pubblicato da Minerva Edizioni, si distingue per il suo racconto noir ambientato nella città di Bologna, unendo atmosfere suggestive e approfondite indagini criminali.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Crimini Felsina’, il premio. L’Accademia sceglie il noir

Assegnato al volume ’Crimini Felsina, delitti a Bologna’ (Minerva edizioni), scritto dal vice caposervizio del Carlino Nicola Bianchi, il premio “ Scrittori con gusto ” dell’ Accademia Res Aulica. Sabato sera la cerimonia nell’elegante hotel ’Alla Rocca’ di Bazzano (Bo), alla presenza della presidente Franca Raffaella Fiocchi e dei tanti soci, consiglieri e ospiti. "Bianchi – questa la presentazione affidata a Francesco Curreri – attraversa 74 anni di storia apparentemente solo bolognese, invece tocca diversi valori di questa nostra società che cambia continuamente obiettivi e costumi. Definiremo delitto politico quello del giornalista Ezio Cesarini, fucilato dai fascisti nel 1944, ma tutti gli altri – sono otto in tutto quelli raccontati nel volume sulla base di atti, sentenze, interrogatori e corredati da interviste esclusive –, dietro al fatto delittuoso in se stesso, raccontano il perché l’essere umano arriva ad uccidere. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Blue Madeleine di Atelier Des Ors vince il Premio Accademia del Profumo 2025 nella categoria “Miglior profumo artistico indipendente”

Leggi anche: Accademia di Sicilia, celebrazioni per il trentesimo anniversario: al circolo dell'Esercito il premio Morgantina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Presentazione "Crimini Felsina" di Nicola Bianchi - facebook.com facebook