Criminalità | Milano altri 4 arresti per la mafia turca di Boris Boyun

La Polizia di Milano ha eseguito quattro arresti di cittadini turchi nell'ambito di un'indagine sulla mafia turca, coinvolta in reati che vanno dall'armamento all'immigrazione clandestina, fino a omicidi e traffico di droga. Gli arresti, effettuati su delega della Procura, evidenziano l'intensificarsi delle attività criminali transnazionali nella regione.

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - La Polizia di Stato su delega Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano ha eseguito quattro arresti di cittadini turchi (uno dei quali già arrestato su mandato di arresto internazionale) per banda armata con finalità di terrorismo oltre che per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalita, finalizzata alla commissione di una serie di reati tra cui quelli di detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine, traffico internazionale di armi, favoreggiamento immigrazione clandestina, omicidi, stragi, traffico di droga, riciclaggio, falsificazione di documenti d'identificazione, reati questi ultimi contestati anche agli tre indagati (due dei quali tratti in arresto). 🔗 Leggi su Iltempo.it

