Cracolici | Istituire commissione di inchiesta su sanità e gestione dell' assessorato in Sicilia serve chiarezza

Il deputato Cracolici chiede l'istituzione di una commissione di inchiesta sulla sanità siciliana e sulla gestione dell'assessorato, sottolineando l'importanza di fare chiarezza. Ricorda inoltre che la misura del personale comandato all'assessorato alla Salute risale a oltre 15 anni fa, inserita nella riforma del 2009, evidenziando la necessità di approfondire questioni di lungo periodo.

"La misura del personale comandato all'assessorato alla Salute è stata attivata almeno 15 anni fa, era contenuta nella legge di riforma del 2009. La norma che autorizzava - prima l'assessorato alla Salute e poi qualche anno dopo quello al bilancio - di avvalersi di personale comandato da altre.

