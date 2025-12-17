Il fallimento della Spal si concretizza con la dichiarazione di bancarotta, un buco di circa 17 milioni di euro e 199 creditori ammessi. La procedura prevede ora una perizia accurata prima di procedere alla messa all’asta dei beni. Un passaggio cruciale per definire le sorti della società e delle parti coinvolte.

© Ilrestodelcarlino.it - Crac Spal: bancarotta. Buco da 17 milioni e 199 creditori ammessi. “Prima la perizia, poi la messa all’asta dei beni”

Ferrara, 17 dicembre 2025 – Un passaggio sì formale, ma non di poco conto quello dell’ammissione di ieri di 199 domande al passivo presentate dai creditori per il recupero di 16 milioni e 900mila euro di debiti. Sono questi i numeri nell’ambito del procedimento per la liquidazione giudiziale della vecchia Spal di Joe Tacopina e Marcello Follano, dichiarata fallita in agosto. Dopo circa un’ora di udienza ieri è uscito il curatore fallimentare Aristide Pincelli, che nelle settimane scorse aveva proposto l’ammissione delle domande al passivo, poi accolte in larghissima parte dal giudice Mauro Martinelli. Ilrestodelcarlino.it

