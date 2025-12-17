Crac Spal | bancarotta Buco da 17 milioni e 199 creditori ammessi Prima la perizia poi la messa all’asta dei beni
Il fallimento della Spal si concretizza con la dichiarazione di bancarotta, un buco di circa 17 milioni di euro e 199 creditori ammessi. La procedura prevede ora una perizia accurata prima di procedere alla messa all’asta dei beni. Un passaggio cruciale per definire le sorti della società e delle parti coinvolte.
Ferrara, 17 dicembre 2025 – Un passaggio sì formale, ma non di poco conto quello dell’ammissione di ieri di 199 domande al passivo presentate dai creditori per il recupero di 16 milioni e 900mila euro di debiti. Sono questi i numeri nell’ambito del procedimento per la liquidazione giudiziale della vecchia Spal di Joe Tacopina e Marcello Follano, dichiarata fallita in agosto. Dopo circa un’ora di udienza ieri è uscito il curatore fallimentare Aristide Pincelli, che nelle settimane scorse aveva proposto l’ammissione delle domande al passivo, poi accolte in larghissima parte dal giudice Mauro Martinelli. Ilrestodelcarlino.it
