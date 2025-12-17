CPIA proroga al 30 gennaio per la compilazione del RAV e del PTOF NOTA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una proroga al 30 gennaio 2024 per la compilazione del RAV e del PTOF dei CPIA, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione. Questa misura, comunicata con una nota del 16 dicembre 2023, riguarda le scadenze operative dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.
Con una nota datata 16 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato una proroga riguardante le scadenze operative per i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione.
