Cotril sceglie Roma e punta su Sistina24 | il brand internazionale dell’hairstyling investe nel talento di Salvino Palmieri
Cotril sceglie Roma e si affida a Sistina24, il punto di riferimento internazionale nell’hairstyling. L’azienda investe nel talento di Salvino Palmieri, consolidando la propria presenza nella capitale e rafforzando il legame con la città che, con il suo stile unico, detta tendenze e mode nel mondo della bellezza.
Nel cuore di Roma, a pochi passi dai palazzi del potere, c’è un’istituzione che non legifera, non emana decreti, ma detta uno stile.È il Salone Sistina24 di Salvino Palmieri, Tony Corrias e Deborah Salsa, titolari di un vero e proprio ‘ministero’ della bellezza con delega alla cura delle signore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Turismo, Gualtieri: “Roma punta su qualità e varietà dell’offerta”
Leggi anche: Thuram punta al miracolo: i piani dell'Inter per farlo tornare in campo contro la Roma
Cotril sceglie Roma e punta su Sistina24: il brand internazionale dell’hairstyling investe nel talento di Salvino Palmieri - Il noto marchio internazionale punta sulla Capitale, scegliendo il talento e l’esperienza di un vero e proprio punto di riferimento del fashion ... dire.it
Il noto marchio internazionale punta sulla Capitale, scegliendo il talento e l’esperienza di un vero e proprio punto di riferimento del fashion. x.com
Il noto marchio internazionale punta sulla Capitale, scegliendo il talento e l’esperienza di un vero e proprio punto di riferimento del fashion. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.