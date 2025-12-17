Costretta a sposare un cugino altrimenti finisci come Saman Padre arrestato nel Reggiano

Un uomo pakistano di 54 anni è stato arrestato a Novellara, nel Reggiano, con l'accusa di maltrattamenti e induzione al matrimonio forzato della figlia, costretta a sposare un cugino sotto minaccia, con il timore di finire come la giovane Saman. L'indagine ha ricostruito un lungo periodo di violenze e pressioni familiari dal 2008 al 2023.

© Agi.it - Costretta a sposare un cugino, "altrimenti finisci come Saman". Padre arrestato nel Reggiano AGI - Un 54enne di nazionalità pakistana è stato arrestato dai carabinieri a Novellara (Reggio Emilia), dopo essere stato accusato di maltrattamenti in famiglia e di induzione al matrimonio nei confronti della figlia, nel periodo fra il 2008 e il 2023. La ragazza, poco più che ventenne, viveva a Novellara con il padre, la moglie del padre e i fratelli nati dal suo secondo matrimonio. Secondo il quadro che si è delineato nelle indagini, la ragazza non poteva uscire di casa, cercarsi un lavoro, avere contatti con il mondo esterno, né proseguire gli studi che era stata obbligata a interrompere in occasione dell'esame di terza media, per volontà del padre. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Lite sugli spalti durante la partita Appignanese-Cingolana. A processo anche un calciatore: nei guai Tittarelli della Jesina, suo padre e il cugino Leggi anche: Maria Giovanna Elmi: “Scoprii che mio padre era morto mentre ero al lavoro in Tv, mi trovai costretta a sorridere” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Costretta a sposare un cugino, "altrimenti finisci come Saman". Padre arrestato nel Reggiano - Un 54enne di nazionalità pakistana è stato arrestato dai carabinieri a Novellara (Reggio Emilia), dopo essere stato accusato di maltrattamenti in famiglia e di induzione al matrimonio nei confro ... msn.com

Costretta a 18 anni a lasciare la scuola per sposare un cugino in Pakistan «o fai la fine di Saman»: condanna definitiva per il padre - Il caso a Novellara, lo stesso paese in cui è stata uccisa Saman Abbas nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. open.online

Kouhkan è stata costretta a sposare il cugino all’età di 12 anni. Ha subito anni di violenza fisica e psicologica mentre lavorava come bracciante agricola. A 13 anni ha partorito in casa senza assistenza medica. Quando ha tentato di sfuggire al matrimonio viole - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.