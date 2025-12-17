Domani 18 dicembre si terrà un'udienza cruciale a Pavia riguardante il caso Garlasco. La perita Denise Albani presenterà i risultati dell'incidente probatorio, offrendo nuovi dettagli sulle indagini che coinvolgono Andrea Sempio. L'evento rappresenta un momento chiave nel processo, con potenziali implicazioni decisive per la vicenda giudiziaria.

Domani 18 dicembre in Tribunale a Pavia la perita super partes Denise Albani illustrerà punto per punto i suoi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito della indagini su Andrea Sempio. Ecco cosa potrà accadere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Garlasco, cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio

Leggi anche: Perché Federica Mogherini è indagata: cosa c’è nell’inchiesta sui fondi per il Collegio d’Europa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cosa succederà nell’udienza di domani su Garlasco e perché è così importante per Andrea Sempio - Domani 18 dicembre in Tribunale a Pavia la perita super partes Denise Albani illustrerà punto per punto i suoi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito ... fanpage.it