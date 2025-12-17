Cosa sono i denti di drago le armi che i soldati del Donbass usano per difendersi dall’esercito russo

I denti di drago sono strumenti di difesa utilizzati dai soldati del Donbass per contrastare le offensive russe. Questa regione, chiave nel conflitto tra Russia e Ucraina, si prepara all’eventuale assalto finale delle forze russe, mentre le tensioni si intensificano e le strategie di difesa si evolvono.

C’è una guerra che si combatte all’interno del conflitto tra Russia e Ucraina ed è quella di difesa del Donbass, punto focale delle trattative di pace, regione a lungo contesa tra le due nazioni che si prepara, in queste ore, a quello che potrebbe essere l’assalto finale delle forze russe. La difesa della regione si basa su un sistema di fortificazioni che mescola tecnologia militare moderna e soluzioni improvvisate. L’intera area è stata fortificata con lunghi fossati protetti da filo spinato e dai cosiddetti denti di drago. Ma di cosa si tratta esattamente? Si tratta di strutture in ferro e calcestruzzo che hanno una forma che ricorda, appunto, i denti aguzzi di un drago mitologico e rappresentano uno degli ostacoli difensivi militari più efficaci mai progettati per fermare l’avanzata dei carri armati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Crimea, Donbass e armi: cosa prevede il piano Usa che "inchioda" l'Ucraina e non piace a Zelensky

