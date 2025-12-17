Cosa esclamano i piemontesi quando qualcosa li lascia stupefatti | la risposta a L' Eredità valeva 50.000 euro
Durante una puntata di L'Eredità andata in onda il 16 dicembre, è stata posta ai concorrenti una domanda sulla reazione dei piemontesi di fronte a situazioni sorprendenti. La domanda riguardava le esclamazioni tipiche di questa regione quando qualcosa li lascia senza parole, creando difficoltà ai partecipanti nel triello finale.
"Cosa esclamano i piemontesi quando qualcosa li lascia stupefatti, senza parole?" Questa domanda, ieri, martedì 16 dicembre, ha mandato in crisi i concorrenti de L'Eredità che si stavano sfidando al triello.Quattro le opzioni di risposta al quesito che faceva parte della categoria 'Le lingue. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: È una cosa che facciamo tutti quando fa freddo, ma sai perché? Risposta che non lascia dubbi
Leggi anche: Villarreal Juventus, potremmo vedere tutti gli attaccanti titolari? La risposta di Tudor lascia pochi dubbi: «Per spezzoni di partita…» Ecco cosa ha detto
"Cosa esclamano i piemontesi quando qualcosa li lascia stupefatti": la risposta a L'Eredità valeva 50.000 euro - " Questa domanda, ieri, martedì 16 dicembre, ha mandato in crisi i concorrenti de L'Eredità che si stavano sfidando al ... torinotoday.it
Si corrono incontro a braccia spalancate, esclamano ridendo: Finalmente! Finalmente! Entrambi indossano abiti invernali, cappelli caldi, sciarpe, guanti, scarpe pesanti, ma solo ai nostri occhi. Ai loro – sono nudi. Wislawa Szymborska - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.