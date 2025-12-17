Cosa c' entra Supergirl con John Wayne e i fratelli Coen

L'articolo esplora le connessioni sorprendenti tra Supergirl, John Wayne e i fratelli Coen, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura della Donna del Domani. Nonostante le sue recenti apparizioni cinematografiche, la storia di Supergirl sul grande schermo rimane meno nota rispetto ad altre icone del cinema e della cultura pop.

Quanto conoscete la Donna del Domani? Anche se Supergirl, all'anagrafe di Krypton, Kara Zor-El, cugina di Superman (Kal-El), è alla sua terza apparizione cinematografica, dopo il film del 1984 con Helen Slater e il ruolo di supporto del personaggio in The Flash del 2023, la sua eredità sul grande schermo è poca cosa rispetto a quella di suo cugino. La maggior parte dei millennial probabilmente conosce Kara Zor-El grazie ai cartoni animati di Superman e Justice League, per la sua partecipazione a Smallville o attraverso la sua serie tv firmata CW. Ma la storia del personaggio è ancora poco studiata e si presta a reinterpretazioni audaci. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Supergirl Teaser Trailer Ufficiale

