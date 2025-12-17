Cosa cambia in città per chi prende gli autobus delle linee 11 e 15

A partire da oggi, gli utenti delle linee 11 e 15 dei bus cittadini potranno usufruire di miglioramenti nel servizio. Trentino Trasporti ha introdotto due nuove corse sulla linea 11, offrendo maggiore flessibilità e comodità negli spostamenti quotidiani. Questa novità mira a rendere il trasporto pubblico più efficiente e accessibile per tutti i pendolari.

La corsa feriale lunedì-venerdì da "Dogana Stazione Ftm" alle 5.28 e diretta a Spini (arrivo alle 5.49) viene prolungata fino al capolinea della Casa.

