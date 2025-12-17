Cosa cambia in città per chi prende gli autobus delle linee 11 e 15
Novità per chi utilizza le linee 11 e 15 dei bus cittadini: Trentino Trasporti ha introdotto due nuove corse sulla linea 11, migliorando la frequenza e la copertura del servizio. Un aggiornamento che promette maggiore comodità e flessibilità negli spostamenti quotidiani, rendendo più semplice raggiungere le destinazioni desiderate e ottimizzando il tempo di viaggio in città.
Buone notizie per gli utenti delle linee 11 e 15 dei bus cittadini. Trentino Trasporti ha infatti istituito due nuove corse per la linea 11. La corsa feriale lunedì-venerdì da “Dogana Stazione Ftm” alle 5.28 e diretta a Spini (arrivo alle 5.49) viene prolungata fino al capolinea della Casa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
