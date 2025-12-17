Cosa cambia in città per chi prende gli autobus delle linee 11 e 15

Novità per chi utilizza le linee 11 e 15 dei bus cittadini: Trentino Trasporti ha introdotto due nuove corse sulla linea 11, migliorando la frequenza e la copertura del servizio. Un aggiornamento che promette maggiore comodità e flessibilità negli spostamenti quotidiani, rendendo più semplice raggiungere le destinazioni desiderate e ottimizzando il tempo di viaggio in città.

