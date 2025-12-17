Cosa accadrebbe se un uomo qualunque entrasse nei sogni di milioni di persone prima come figura pacifica poi come minaccia?

Immagina un uomo qualunque che entra nei sogni di milioni di persone, passando da figura pacifica a minaccia inaspettata. Questa suggestiva premessa dà vita a Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?, il film con Nicolas Cage che esplora i confini tra realtà e sogno, portando lo spettatore in un viaggio sorprendente tra incubi e illusioni.

C osa accadrebbe se un uomo qualunque entrasse nei sogni di milioni di persone, prima come figura pacifica, poi come minaccia? Quest’assurda premessa è alla base di Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?, film con protagonista Nicolas Cage. Una spietata satira che non risparmia nessuno, in onda questa sera su Rai 4 alle 21.20. Nicolas Cage affranto per l’assenza al Taormina Film Festival: «Sta succedendo qualcosa a casa» X Leggi anche › “Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?”: la recensione del film Dream Scenario su Rai 4 e RaiPlay, trama e cast del film in tv stasera 17 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

