Cosa abbiamo notato Famiglia nel bosco la relazione choc dei servizi sociali sui tre bambini

Una relazione dei servizi sociali ha evidenziato aspetti critici sulla famiglia del bosco e sui tre bambini coinvolti. Il documento, pubblicato dal quotidiano Il Centro, contiene frasi dure e potrebbe influenzare le future decisioni giudiziarie. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un caso che ha suscitato molta attenzione pubblica e mediatica.

Sono state riportate alcune frasi dure, contenute nella relazione dei servizi sociali che si stanno occupando del caso dei tre bambini della cosiddetta famiglia del bosco, un documento diffuso dal quotidiano Il Centro e destinato a restare centrale nelle prossime decisioni giudiziarie. Un testo che elenca una serie di “Deprivazioni” e criticità riscontrate dagli operatori durante gli accertamenti e che avrebbero portato all’allontanamento dei minori dal nucleo familiare e alla sospensione della potestà genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica e che nei prossimi giorni potrebbe conoscere un passaggio decisivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

