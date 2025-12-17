Cosa abbiamo notato Famiglia nel bosco la relazione choc dei servizi sociali sui tre bambini

Una relazione dei servizi sociali ha evidenziato aspetti critici sulla famiglia del bosco e sui tre bambini coinvolti. Il documento, pubblicato dal quotidiano Il Centro, contiene frasi dure e potrebbe influenzare le future decisioni giudiziarie. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un caso che ha suscitato molta attenzione pubblica e mediatica.

Sono state riportate alcune frasi dure, contenute nella relazione dei servizi sociali che si stanno occupando del caso dei tre bambini della cosiddetta famiglia del bosco, un documento diffuso dal quotidiano Il Centro e destinato a restare centrale nelle prossime decisioni giudiziarie. Un testo che elenca una serie di “Deprivazioni” e criticità riscontrate dagli operatori durante gli accertamenti e che avrebbero portato all’allontanamento dei minori dal nucleo familiare e alla sospensione della potestà genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica e che nei prossimi giorni potrebbe conoscere un passaggio decisivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco: cosa sostengono i servizi sociali, cosa abbiamo visto, punto per punto | Nordio: pronto a esercitare poteri disciplinari

Leggi anche: Famiglia nel bosco a Chieti, cosa scrivevano a luglio i servizi sociali: “Disagio abitativo e isolamento”

Famiglia nel bosco, cosa dicono i servizi sociali e cosa abbiamo visto noi: il casolare, il riscaldamento, l'igiene, l'home schooling - Una intossicazione da funghi che costringe il nucleo familare al ricovero in ospedale: il personale ... corriere.it

Famiglia nel bosco senza acqua né luce. Papà Nathan: «I miei bambini portati via, sono traumatizzati. In Italia c’è un sistema orribile» - L’ex chef e commerciante di mobili pregiati britannico, Nathan Trevallion, è rimasto fino a tarda sera davanti alla casa famiglia di Vasto, dove da ieri abitano sua moglie Catherine e i suoi tre figli ... ilmessaggero.it

