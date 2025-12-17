Corto Maltese e la nascita di un’icona | la prima copertina di Una ballata del mare salato arriva a Milano con Finarte

Milano ospita la prima esposizione dedicata a Hugo Pratt e a Corto Maltese, simboli indiscussi del fumetto mondiale. Un viaggio tra le pagine di una leggenda che ha rivoluzionato il modo di narrare avventure, partendo dalla sua prima copertina di Una ballata del mare salato. Un’occasione unica per scoprire l’arte e l’eredità di uno dei più grandi maestri del fumetto internazionale.

Hugo Pratt, nome d’arte di Ugo Eugenio Prat (1927-1995) è senza dubbio tra le maggiori icone del fumetto non solo in Italia, ma a livello globale. Viaggiatore instancabile, lettore vorace, narratore colto e irregolare, ha attraversato il Novecento riversando sulla carta le sue tante contraddizioni, gli eventi epocali, i suoi eroi e gli antieroi. Le storie e i fumetti di Pratt sono popolate da avventurieri, soldati disillusi, donne enigmatiche e viandanti senza patria, in un universo narrativo dove il fumetto si è via via affermato sempre più come una nuova forma di letteratura disegnata, delineando uno spazio di libertà in grado di trasformare il tempo storico in immagine. 🔗 Leggi su It.insideover.com

