Corsa scudetto Di Lorenzo lancia la Supercoppa | Pronti a giocarci tutto col Milan!

Il capitano azzurro Di Lorenzo si prepara a scendere in campo con determinazione, lanciando la sfida alla semifinale contro il Milan. La corsa scudetto e la Supercoppa sono nel mirino, e la squadra è pronta a giocarsi tutto per portare a casa i trofei. La tensione è alle stelle, ma l’atteggiamento è quello di chi crede nel proprio talento e nella forza di un gruppo unito.

© Internews24.com - Corsa scudetto, Di Lorenzo lancia la Supercoppa: «Pronti a giocarci tutto col Milan!» Inter News 24 Corsa scudetto e Supercoppa, il capitano azzurro suona la carica alla vigilia della semifinale contro la formazione di Allegri. Alla vigilia della prima semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma domani, in casa Napoli prende la parola Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri, intervenuto in conferenza stampa insieme a Antonio Conte. Un appuntamento che arriva in un momento delicato della stagione, tra risultati altalenanti e una corsa scudetto ancora apertissima, ma che per il gruppo partenopeo rappresenta anche un'occasione di riscatto immediato. Il leader della squadra azzurra ha subito chiarito lo stato d'animo del gruppo, respingendo l'idea di un Napoli in difficoltà dal punto di vista mentale.

