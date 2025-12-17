Corriere dello Sport | Politano occasione rilancio
Dopo 262 giorni dall'ultimo gol con il Napoli, Matteo Politano si trova di fronte a un'importante occasione di rilancio. L'articolo analizza le prospettive del suo ritorno in forma e il ruolo che potrebbe assumere nel team, evidenziando le sfide e le opportunità per il giocatore in questa fase cruciale della stagione.
"> Sono passati 262 giorni dall’ultimo gol di Matteo Politano con la maglia del Napoli. Era il 30 marzo, avversario il Milan. Un dato che va oltre il tabellino e racconta una stagione diversa, fatta di scelte tattiche, minuti ridotti e di un ridimensionamento silenzioso, accettato senza polemiche. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, proprio contro i rossoneri, domani nella semifinale di Supercoppa a Riyadh, Politano può ritrovare una maglia da titolare che negli ultimi tempi gli è mancata. Nelle ultime sette gare una sola partenza dal primo minuto: numeri lontani dallo standard di un giocatore che, per mesi, è stato l’esterno più affidabile dell’era Conte. Napolipiu.com
