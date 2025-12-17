Dopo 262 giorni dall'ultimo gol con il Napoli, Matteo Politano si trova di fronte a un'importante occasione di rilancio. L'articolo analizza le prospettive del suo ritorno in forma e il ruolo che potrebbe assumere nel team, evidenziando le sfide e le opportunità per il giocatore in questa fase cruciale della stagione.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Politano, occasione rilancio”

"> Sono passati 262 giorni dall’ultimo gol di Matteo Politano con la maglia del Napoli. Era il 30 marzo, avversario il Milan. Un dato che va oltre il tabellino e racconta una stagione diversa, fatta di scelte tattiche, minuti ridotti e di un ridimensionamento silenzioso, accettato senza polemiche. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, proprio contro i rossoneri, domani nella semifinale di Supercoppa a Riyadh, Politano può ritrovare una maglia da titolare che negli ultimi tempi gli è mancata. Nelle ultime sette gare una sola partenza dal primo minuto: numeri lontani dallo standard di un giocatore che, per mesi, è stato l’esterno più affidabile dell’era Conte. Napolipiu.com

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Politano pronto al rilancio: Conte valuta il ritorno dall’inizio”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il rilancio in due mosse”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

PAREGGIO TRA NAPOLI E UNION BERLINO, OCCASIONE PERSA PER GLI AZZURRI

CDM - Udinese-Napoli, possibile partenza in panchina per Politano, l'obiettivo di Conte - Il Corriere del Mezzogiorno anticipa un possibile inizio in panchina per Matteo Politano, esterno del Napoli, in occasione della sfida odierna al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. napolimagazine.com