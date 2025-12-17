Corriere dello Sport | Napoli pronti 11 milioni se vinci la Supercoppa

Il Napoli ha stretto un accordo con l'Arabia Saudita che prevede un bonus di 11 milioni di euro in caso di vittoria della Supercoppa. Questa iniziativa riflette l'interesse crescente delle piazze arabe per il calcio italiano e rappresenta un'importante opportunità economica per il club partenopeo, in un contesto di collaborazioni sempre più strette tra Serie A e suddetto mercato.

Il riflesso della Serie A nello specchio d'Arabia. La Supercoppa torna a Riyadh e mette in vetrina Inter, Milan, Napoli e Bologna, rigorosamente secondo l'ordine della classifica di campionato. Una Final Four che promette incroci pesanti e verdetti simbolici, come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, inviato in Arabia per seguire l'evento. Il Milan arriva da detentore del trofeo, conquistato lo scorso gennaio con Sergio Conceiçao e il celebre sigaro nel derby finale: un'illusione durata poco, perché quella stagione non trovò continuità.

Corriere dello Sport: “Napoli, Politano pronto al rilancio: Conte valuta il ritorno dall’inizio” - Matteo Politano vede riaprirsi le porte dell’undici titolare dopo un mese vissuto tra panchina e subentri. napolipiu.com

ROMELU CI SARÀ PER LA SUPERCOPPA - Corriere dello Sport: "Lukaku accanto alla squadra, per adesso, è già un passo importante per il suo spessore all’interno dello spogliatoio, uomo simbolo che aveva chiuso lo scorso anno con 14 gol e 10 assist e c - facebook.com facebook

