Corriere dello Sport | Napoli-Milan McTominay a caccia del tabù | la Supercoppa per sbloccarsi

Scott McTominay cerca di rompere un tabù: finora, il centrocampista non ha mai segnato contro il Milan. L’appuntamento tra Napoli e Milan, per la Supercoppa, rappresenta un’occasione importante per lui di sbloccarsi e lasciare il segno contro i rossoneri. La sfida si preannuncia carica di tensione e aspettative, con il giocatore pronto a scrivere una nuova pagina della sua esperienza.

"> La statistica pesa e amplifica l’attesa: Scott McTominay non ha mai segnato al Milan. Un dato che accompagna la vigilia della semifinale di Supercoppa a Riyadh e rende la sfida di domani una partita nella partita. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’highlander del Napoli, Mvp dell’ultimo campionato e uomo copertina dello scudetto vinto a maggio, è chiamato a guidare gli azzurri verso la finale, lasciandosi alle spalle le ultime due sconfitte esterne senza gol tra Lisbona e Udine. Napolipiu.com

