Corridonia il Comune approva il bilancio | tariffe invariate
Il consiglio comunale di Corridonia ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 durante l'ultima seduta dell’anno, tenutasi oggi alle 20.15. Tra le principali decisioni, tariffe invariate per i servizi comunali, segnando un momento di stabilità e continuità per la comunità locale.
Ultima seduta dell’anno per il consiglio comunale di Corridonia, oggi alle 20.15. All’ordine del giorno il bilancio di previsione 2026-2028. La manovra vede invariate le principali tariffe per i servizi a domanda individuale, mantiene le aliquote Imu al di sotto di quelle massime consentite dalla legge, e conferma la possibilità di una riduzione dell’aliquota per gli immobili dati in comodato gratuito ai familiari. Gran parte delle risorse sono destinate ai servizi sociali per garantire politiche attive verso i più fragili, e contributi finalizzati allo sviluppo dei ragazzi anche con il sostegno al mondo scolastico, culturale e sportivo. Ilrestodelcarlino.it
