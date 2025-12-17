Il mondo dello spettacolo è in subbuglio: Corona lancia accuse pesanti, mentre Signorini risponde con fermezza. La tensione tra i due protagonisti ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi. In un clima di incertezza, le parole di Signorini riecheggiano come una dichiarazione di fermezza, lasciando intendere che la questione è nelle mani dei suoi legali.

© Cultweb.it - Corona accusa, Signorini alza il muro con una frase sola: “Tutto è in mano ai miei legali”

Il mondo della televisione è scosso da un terremoto mediatico che vede protagonisti Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Durante una puntata del suo programma Falsissimo, Corona ha lanciato accuse pesantissime, parlando dell’esistenza di un presunto “ sistema Signorini “. Secondo la versione dell’ex fotografo, per ottenere un posto come concorrente al Grande Fratello, alcuni aspiranti personaggi dello spettacolo avrebbero dovuto scambiare messaggi compromettenti, foto private o addirittura avere rapporti con il conduttore. Signorini, interpellato dal Corriere della Sera sulla questione, ha scelto la via del silenzio stampa, limitandosi a dichiarare che la faccenda è già passata nelle mani dei suoi avvocati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Nina Moric accusa Fabrizio Corona: «Nostro figlio è malato e penso a tutto da sola. Lui si dichiara nullatenente»

Leggi anche: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio; Chat hard con ex concorrenti del GF? Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini: “Se non vai a letto con lui non entri al GF Vip”.

La dura replica di Alfonso Signorini alle gravi accuse di Fabrizio Corona: ecco cosa ha detto - Ci si aspettava che Alfonso Signorini avrebbe detto qualcosa in merito alle gravi accuse mosse da Fabrizio Corona durante un episodio del suo podcast “Falsissimo “, dove l’ex re dei paparazzi ha ... notizie.it