Corona accusa Signorini alza il muro con una frase sola | Tutto è in mano ai miei legali

Il mondo dello spettacolo è in subbuglio: Corona lancia accuse pesanti, mentre Signorini risponde con fermezza. La tensione tra i due protagonisti ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi. In un clima di incertezza, le parole di Signorini riecheggiano come una dichiarazione di fermezza, lasciando intendere che la questione è nelle mani dei suoi legali.

Il mondo della televisione è scosso da un terremoto mediatico che vede protagonisti Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Durante una puntata del suo programma Falsissimo, Corona ha lanciato accuse pesantissime, parlando dell’esistenza di un presunto “ sistema Signorini “. Secondo la versione dell’ex fotografo, per ottenere un posto come concorrente al Grande Fratello, alcuni aspiranti personaggi dello spettacolo avrebbero dovuto scambiare messaggi compromettenti, foto private o addirittura avere rapporti con il conduttore. Signorini, interpellato dal Corriere della Sera sulla questione, ha scelto la via del silenzio stampa, limitandosi a dichiarare che la faccenda è già passata nelle mani dei suoi avvocati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

