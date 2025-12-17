Coppia arrestata dopo la condanna per traffico e detenzione di droga

A Mondragone, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato una coppia, già agli arresti domiciliari, in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dalla Corte di Appello di Napoli, a seguito di condanne per traffico e detenzione di droga. L'operazione è avvenuta nella località Levagnole.

A Mondragone, in località Levagnole, i Carabinieri del Reparto Territoriale locale hanno eseguito due ordini di carcerazione emessi dalla Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, traendo in arresto un uomo e una donna, entrambi già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

