Coppia arrestata dopo la condanna per traffico e detenzione di droga

A Mondragone, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato una coppia, già agli arresti domiciliari, in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dalla Corte di Appello di Napoli, a seguito di condanne per traffico e detenzione di droga. L'operazione è avvenuta nella località Levagnole.

